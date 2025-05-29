У Тернополі водій Peugeot наїхав на велосипедиста
З переломом та іншими ушкодженнями до лікарні звернувся житель Тернополя 1972 року народження. Травми чоловік отримав у дорожньо-транспортній пригоді
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Аварія трапилася 28 травня у Тернополі близько 12 год. Водій автомобіля Peugeot 5008, виїжджаючи із другорядної дороги на перехрестя із круговим рухом, порушив правила дорожнього руху та допустив наїзд на велосипедиста.
У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Триває слідство відповідно до ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Тернопільщині водій Opel збив мотоцикліста.
У Тернополі судитимуть за хуліганство громадянина МолдовиВсі новини »
29 травня 2025, 10:48Поліцейські розшукують очевидців смертельної ДТП в Тернополі
28 травня 2025, 10:08У Тернополі вантажівка на смерть переїхала жінку
27 травня 2025, 13:33
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
Смертельна ДТП на Рівненщині: загинула 37-річна жінка-водійка
29 травня 2025, 11:40На Волині 35-річний чоловік організував у будинку наркопритон
29 травня 2025, 11:22Авіаудар по селу у Запорізькій області: загинула людина, ще одна поранена
29 травня 2025, 10:56У Києві та області – жовтий рівень небезпеки через грозу
29 травня 2025, 10:51У Тернополі судитимуть за хуліганство громадянина Молдови
29 травня 2025, 10:48Готувався прорив ДРГ на північ Харківщини: СБУ затримала російського інформатора
29 травня 2025, 10:45Україна отримала 21 тисячу доз вакцини проти сказу
29 травня 2025, 10:39Росіяни вранці завдали два удари по промисловій зоні Краматорська
29 травня 2025, 10:28Атака на Україну: ППО знешкодила вночі 56 із 90 російських дронів
29 травня 2025, 10:19
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі блоги »