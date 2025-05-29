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29 травня 2025, 10:58

У Тернополі водій Peugeot наїхав на велосипедиста

29 травня 2025, 10:58
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фото: Національна поліція
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З переломом та іншими ушкодженнями до лікарні звернувся житель Тернополя 1972 року народження. Травми чоловік отримав у дорожньо-транспортній пригоді

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Аварія трапилася 28 травня у Тернополі близько 12 год. Водій автомобіля Peugeot 5008, виїжджаючи із другорядної дороги на перехрестя із круговим рухом, порушив правила дорожнього руху та допустив наїзд на велосипедиста.

У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині водій Opel збив мотоцикліста.

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