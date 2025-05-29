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29 мая 2025, 11:40

Смертельное ДТП на Ровенщине: погибла 37-летняя женщина-водитель

29 мая 2025, 11:40
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фото: Национальная полиция
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Вчера, 28 мая, около 22:40 на трассе "Киев-Чоп" в селе Грушвица Первая Ровенского района произошло смертельное происшествие

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Предварительно следователи установили, что 37-летняя жительница Харькова, управляя автомобилем "Toyota Yaris Cross", выехала на встречную полосу движения, где столкнулась с фургоном "Mercedes-Benz" под управлением 42-летнего жителя Тернопольской области.

В результате столкновения водитель кроссовера от полученных травм погибла на месте. Водитель фургона не пострадал. Осмотр показал, что он был трезв.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшей, возбуждено уголовное производство.

Напомним, на Киевщине столкнулись скутер и иномарка, один из водителей пострадал.

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