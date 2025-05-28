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28 травня 2025, 10:08

Поліцейські розшукують очевидців смертельної ДТП в Тернополі

28 травня 2025, 10:08
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фото: Національна поліція
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Смертельна дорожньо-транспортна пригода трапилася у вівторок, 27 травня, близько 9:25 на вулиці Купчинського в Тернополі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За попередніми даними, водій вантажівки Renault Premium, на перехресті вулиць Сахарова-Купчинського, здійснюючи поворот, збив 64-річну місцеву жительку. Від отриманих травм жінка загинула.

Правоохоронці просять відгукнутися свідків події, а також водіїв, чиї автомобілі були обладнані відеореєстраторами та могли зафіксувати момент ДТП.

"Якщо ви володієте будь-якою інформацією, яка може бути корисною для слідства — зверніться за номерами: "102", (0352) 27 12 91, (0352)27 12 84, (0352) 27 13 29", - додали у поліції.

Нагадаємо, в Тернополі вантажівка на смерть переїхала жінку.

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Тернопіль Тернопільська область ДТП смертельна ДТП поліція
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