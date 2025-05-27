Фото: Нацполиция

В Ровенской области правоохранители отправили водителя за решетку за смертельное ДТП. В результате аварии погиб один из пассажиров, а также пострадали дети

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

38-летнего жителя Костополя отправили под стражу. Он будет находиться там все время, пока идет следствие по поводу смертельного ДТП.

Само ДТП произошло 25 мая вблизи села Тихое. Тогда водитель Opel Zafira допустил столкновение с попутным автомобилем Nissan Note, а затем — с Mercedes-Benz, который ехал по встречной полосе.

В результате ДТП 50-летний пассажир Opel погиб. Также госпитализирована женщина, которая была за рулем одного из авто, и двое детей. 7-летний мальчик и 11-месячная девочка до сих пор находятся в больнице с мамой.

Напомним, ранее в Киевской области под стражу отправили водителя, который насмерть сбил 10-летнего ребенка. По данным правоохранителей, 60-летний водитель Kia выехал на обочину и наехал на малолетнюю девочку. Ребенок скончался на месте аварии.