Фото: прокуратура

У Києві оголосили вирок водію, який вчинив смертельну ДТП. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

У Києві судили водія, який збив жінку на Березняках. Йому присудили покарання у вигляді 7,5 років ув'язнення.

Сама аварія сталась у грудні минулого року. Тоді 24-річний водій у п'яному стані збив жінку, а після цього втік з місця аварії. 52-річна потерпіла переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Внаслідок ДТП, на жаль, вона загинула.

Також цей водій зіткнувся з ще одним авто. Після цього він покинув машину, яку він орендував для роботи таксистом, та втік з місця пригоди, однак згодом був затриманий працівниками поліції.

Нагадаємо, раніше на Одещині 63-річний водій наїхав на 38-річного чоловіка. Внаслідок ДТП пішохода госпіталізували з травмами.