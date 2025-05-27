Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Аварія сталась 26 травня, близько 15:00 години в місті Березань. 18-річний водій скутера Suzuki не дотримався безпечної відстані. Через це він зіткнувся з автомобілем Renault. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми й був госпіталізований.

"За фактом ДТП, слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині сталась смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням. Через це машина з'їхала в кювет. Внаслідок аварії загинув 38-річний пасажир.