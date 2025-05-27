На Київщині 18-річний мотоцикліст зіткнувся з іномаркою
На Київщині сталась ДТП з мотоциклом. Внаслідок аварії молодого водія госпіталізували
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Аварія сталась 26 травня, близько 15:00 години в місті Березань. 18-річний водій скутера Suzuki не дотримався безпечної відстані. Через це він зіткнувся з автомобілем Renault. Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав травми й був госпіталізований.
"За фактом ДТП, слідчі Броварського районного управління поліції розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Житомирщині сталась смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням. Через це машина з'їхала в кювет. Внаслідок аварії загинув 38-річний пасажир.
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