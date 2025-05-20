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20 травня 2025, 21:20

Водія, який на Київщині на смерть збив 10-річну дитину, взяли під варту

20 травня 2025, 21:20
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці повідомили про підозру водію, який у Бориспільському районі на смерть збив 10-річну дівчинку. Фігуранта взяли під варту

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

Смертельна аварія сталася вранці 19 травня в селі Кучаків. За даними слідства, 60-річний водій Kia виїхав на узбіччя та наїхав на малолітню дівчинку. Дитина померла на місці аварії. Слідчі повідомили керманичу про підозру.

"У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.

Наразі триває розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині легковик на смерть збив 10-річну дівчинку.

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підозра аварія Київська область запобіжний захід смертельна ДТП смерть дитини
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