Водія, який на Київщині на смерть збив 10-річну дитину, взяли під варту
Правоохоронці повідомили про підозру водію, який у Бориспільському районі на смерть збив 10-річну дівчинку. Фігуранта взяли під варту
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.
Смертельна аварія сталася вранці 19 травня в селі Кучаків. За даними слідства, 60-річний водій Kia виїхав на узбіччя та наїхав на малолітню дівчинку. Дитина померла на місці аварії. Слідчі повідомили керманичу про підозру.
"У суді підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.
Наразі триває розслідування.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині легковик на смерть збив 10-річну дівчинку.
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