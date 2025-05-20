У Рівному юнак обікрав музичний магазин, щоб погасити кредит

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У Рівному правоохоронці викрили 18-річного юнака чоловіка, який пограбував музичний магазин

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався 17 травня.

36-річний рівнянин повідомив правоохоронцям про зникнення 10 600 гривень з каси.

Зловмисником виявився 18-річний житель села Вересневе. Хлопець прийшов до магазину до своєї подруги, яка працює там. Коли вона на деякий час відійшла, він скористався моментом і викрав гроші з каси.

Згодом зізнався, що витратив їх на погашення кредиту.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру.





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