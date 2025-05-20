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20 мая 2025, 11:58

В Ровно юноша обокрал музыкальный магазин, чтобы погасить кредит

20 мая 2025, 11:58
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фото: Национальная полиция
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В Ровно правоохранители разоблачили 18-летнего юношу мужчину, который ограбил музыкальный магазин

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 17 мая.

36-летний житель сообщил правоохранителям об исчезновении 10 600 гривен из кассы.

Злоумышленником оказался 18-летний житель села Вересневое. Парень пришел в магазин к своей подруге, работающей там. Когда она на время отошла, он воспользовался моментом и похитил деньги из кассы.

Со временем признался, что потратил их на погашение кредита.

Правоохранители проводят досудебное расследование по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении.


Напомним, во Львове правоохранители задержали 19-летнего местного жителя , подозреваемого в совершении разбойного нападения на торговый киоск.

В Дарницком районе Киева полиция оперативно задержала мужчину, который, угрожая ножом, ограбил магазин цветов. Злоумышленник забрал всю выручку – 200 гривен.

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