Розбій у Києві: чоловік із ножем напав на продавчиню квітів

фото: Нацполіція

У Дарницькому районі Києва поліція оперативно затримала чоловіка, який погрожуючи ножем, пограбував магазин квітів. Зловмисник забрав усю виручку — 200 гривень. Тепер йому загрожує до 15 років тюрми

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у місті Київ.

Виявилося, що до магазину квітів зайшов озброєний ножем чоловік. Він почав вимагати гроші у 18-річної продавчині. Дівчина віддала всю виручку — 200 гривень, після чого нападник зник.

Поліцейські швидко встановили особу зловмисника. Ним виявився 48-річний житель Харкова, який уже мав судимості за пограбування. Фігуранта затримали й оголосили підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України — розбій.

"Йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали іноземців, які напали на громадянина Туреччини. Вони стежили за ним, доки той не вийшов з автівки біля будинку, а потім — вдарили ножем та пограбували.