Приходили по пенсію: на Одещині двоє молодиків побили 76-річну жінку

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У Білгород-Дністровському районі поліцейські викрили в розбої на літню жінку двох братів, один з яких неповнолітній

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

До поліцейських звернулася соціальна працівниця і повідомила, що прийшла вранці провідати 76-річну жительку одного з сіл Старокозацької громади і виявила її на підлозі у крові.

Правоохоронці встановили, що під час комендантської години двоє місцевих молодиків 24 та 17 років проникли на територію приватного домоволодіння літньої жінки, довідавшись, що вона отримала пенсію. Розбивши вікно, неповнолітній проліз до будинку і відчинив двері брату.

Зловмисники руками та молотком побили господиню, обшукали будинок і втекли, не знайшовши грошей, по які приходили.

Медики госпіталізували жінку з множинними травмами голови.

За скоєне зловмисникам загрожує до 15-ти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліцейські затримали зловмисника, який пограбував жительку Одеси і втік до столиці.