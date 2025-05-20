На Київщині викрили чоловіка, який зберігав вдома боєприпаси
На Фастівщини 42-річний чоловік зберігав вдома гранати та гранатометні постріли
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Правоохоронці вилучили у чоловіка два корпуси ручних гранат Ф-1, два підривачі УЗРГМ-2 та два гранатометні постріли.
Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
Фігуранту оголосили підозру. Йому загрожує до 7 років тюрми.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Сумщині чоловік зберігав гранати та патрони у будинку, де мешкають діти.
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