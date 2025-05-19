У Києві затримали зловмисників, які влаштували стрілянину з авто

фото: Національна поліція

Водія та пасажира авто Audi правоохоронці затримали неподалік місця вчинення злочину в одному із ресторанів

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився у понеділок, 19 травня.

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому двоє чоловіків з автомобіля стріляють із пістолета під час поїздки в авто.

На щастя, внаслідок інциденту ніхто з громадян не постраждав.

За результатами поліцейської спецоперації вже протягом години правоохоронці встановили місцезнаходження водія та пасажира – вони відпочивали у місцевому ресторані.

Слідчі затримали зловмисників. Ними виявилися двоє киян, віком 22 та 33 роки.

Розпочато кримінальне провадження. Чоловікам загрожую позбавленням волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у Львові чоловік влаштував стрілянину з вікна будинку. 53-річний львів'янин – здійснив кілька пострілів із вікна другого поверху. Зловмисник перебував у стані алкогольного сп'яніння.