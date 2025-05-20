З погрозами та пістолетом: у Львові юнак намагався пограбувати торговий кіоск
У Львові правоохоронці затримали 19-річного місцевого жителя, який підозрюється у скоєнні розбійного нападу на торговий кіоск
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Інцидент стався 17 травня на вулиці Кульчицької.
Молодик у масці забіг у кіоск і, погрожуючи пістолетом, вимагав у продавчині віддати виручку. Жінка не розгубилася і відповіла, що викличе поліцію. Після цього нападник вистрелив у полицю та втік.
Поліція оперативно розпочала розшук.
Завдяки записам із камер відеоспостереження вже за кілька годин зловмисника вдалося затримати. У нього вилучили пневматичний пістолет, балаклаву та інші речові докази.
Нападнику повідомлено про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва поліція оперативно затримала чоловіка, який погрожуючи ножем, пограбував магазин квітів. Зловмисник забрав усю виручку — 200 гривень.