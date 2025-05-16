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16 травня 2025, 10:57

Із бронюванням – на лікарняне ліжко: на Рівненщині чоловік звинувачує ТЦК у побитті

16 травня 2025, 10:57
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фото: скриншот із відео
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У Рівненській області триває розслідування інциденту за участі співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), внаслідок якого постраждав житель села Клесів

Про це йдеться у сюжеті ITV media group, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 7 травня.

За словами чоловіка, того вечора він повертався із Сарн додому, коли неподалік перехрестя його зупинили два мікроавтобуси. З них вийшли п'ятеро чоловіків у балаклавах, які не представилися, але почали вимагати документи. Після спроби з'ясувати, хто саме його зупинив, отримав кілька ударів.

Як стверджує постраждалий, на момент затримання він мав чинне бронювання та є батьком трьох неповнолітніх дітей. Проте документи при перевірці проігнорували. Крім того, поруч перебував працівник поліції, однак, за словами чоловіка, той у ситуацію не втручався.

Після інциденту його разом з іншими чоловіками доправили до Рівного, а пізніше — до Сарненського ТЦК, де з'ясувалося, що у нього дійсно є підстава для звільнення від мобілізації. Після цього його відпустили.

Медичну допомогу чоловік отримав лише через 20 годин після події.

За висновками лікарів, він має ушкодження плеча та перелом лівої ноги. Наразі готується до операції в Рівненській обласній лікарні.

Чоловік звернувся із заявою до правоохоронних органів.

У Рівненському обласному ТЦК та СП повідомили, що планують розпочати внутрішнє розслідування.

Нагадаємо, на Рівненщині призвали на службу чоловіка, який мав право на відстрочку. Він звернуся до суду.

Раніше повідомлялося, що місцеві пабліки Харкова поширили відео, на якому працівник ТЦК завдає ударів чоловікові під час перевірки документів. У Нацполіції кажуть, що справа розслідується як "хуліганство".

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