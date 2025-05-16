С бронированием – на больничную койку: на Ровенщине мужчина обвиняет ТЦК в избиении

фото: скриншот с видео

В Ровенской области продолжается расследование инцидента с участием сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), в результате которого пострадал житель села Клесов

Об этом говорится в сюжете ITV media group, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 7 мая.

По словам мужчины, в тот вечер он возвращался из Сарн домой, когда возле перекрестка его остановили два микроавтобуса. Из них вышли пятеро мужчин в непредставившихся балаклавах, но потребовали документы. После попытки выяснить, кто именно его остановил, он получил несколько ударов.

Как утверждает пострадавший, на момент задержания он имел действующее бронирование и является отцом трех несовершеннолетних детей. Однако документы при проверке проигнорировали. Кроме того, рядом находился сотрудник полиции, однако, по словам мужчины, тот в ситуацию не вмешивался.

После инцидента его вместе с другими мужчинами доставили в Ровно, а позже — в Сарненский ТЦК, где выяснилось, что у него действительно есть основание для освобождения от мобилизации. После этого его отпустили.

Медицинскую помощь мужчина получил только через 20 часов после происшествия.

По выводам врачей, у него есть повреждение плеча и перелом левой ноги. Сейчас готовится к операции в Ровенской областной больнице.

Мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В Ровенском областном ТЦК и СП сообщили, что планируется начать внутреннее расследование.

Напомним, на Ровенщине призвали на службу мужчину, который имел право на отсрочку. Он обратился в суд.

Ранее сообщалось, что местные паблики Харькова распространили видео, на котором работник ТЦК наносит удар мужчине во время проверки документов. В Нацполиции говорят, что дело расследуется как "хулиганство".