14:55  13 травня
На Київщині чоловік зґвалтував 15-річну дівчину
13:13  13 травня
Вдарив ножем у шию: на Буковині чоловік напав на свого сусіда
14:30  13 травня
ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер"
UA | RU
UA | RU
13 травня 2025, 16:11

У Харкові працівник ТЦК побив вчителя "Захисту Вітчизни", який мав бронь: деталі скандалу

13 травня 2025, 16:11
Читайте также на русском языке
фото: Ігор Терехов
Читайте также
на русском языке

Днями у Харкові працівник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки побив чоловіка біля автомату з водою під час перевірки документів. Потерпілий виявився заброньованим вчителем історії, прав людини та "Захисту Вітчизни"

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Міський голова наголосив, що освітянин поводився спокійно і не виявляв жодної агресії. Водночас це не врятувало його від побиття.

"Постраждалий — наш харків’янин. Вчитель історії, прав людини та "Захисту Вітчизни". Класний керівник 8 класу. Чоловік, який мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. Все це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору", — підкреслив мер.

Ігор Терехов зауважив, що в ТЦК та СП "працюють багато достойних людей, які щиро служать Україні". Проте подібні інциденти "б’ють по довірі до держави й знецінюють подвиг справжніх захисників". Такі скандали грають на користь ворогу й розколюють суспільство зсередини.

Мер Харкова офіційно звернувся до керівництва всіх правоохоронних органів з проханням провести повне розслідування та покарати винного.

"Це вже не просто черговий інцидент — це принципове питання справедливості, яке особливо важливе в умовах війни, коли кожен, хто носить однострій, має бути прикладом честі, а не навпаки.

Ми будуємо демократичну державу, в якій кожен — учитель, військовий, медик чи будь-хто інший — має право на захист і гідне ставлення", — наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, в одному з районів Харкова працівник ТЦК та СП бив чоловіка прямо під час перевірки документів.

Раніше в Харківському обласному ТЦК та СП заявили, що військовослужбовець бив місцевого жителя, бо останній його спровокував під час проведення заходів з оповіщення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків скандал Побиття Терехов Ігор Олександрович ТЦК вчитель
Працівник ТЦК на Житомирщині, який назвав себе "людоловом", записав нове відеозвернення
12 травня 2025, 11:59
Спровокував військовослужбовця: у ТЦК прокоментували побиття молодика в Харкові
12 травня 2025, 06:35
"Добровільна мобілізація" у Харкові: працівники ТЦК повалили чоловіка на землю та били
08 травня 2025, 13:12
Всі новини »
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
МЗС Китаю підтримало ідею 30-денного перемирʼя. Що це означає?
13 травня 2025, 17:35
Двоє жителів Тернополя можуть сісти до в'язниці на 8 років за крадіжку велосипедів
13 травня 2025, 17:31
На Півдні нацгвардійці знищили російський ЗРК "Тор-М2"
13 травня 2025, 17:05
АЗС на Закарпатті оштрафували за порушення торгівлі пальним
13 травня 2025, 16:51
Росіяни атакували центр Харкова безпілотником "Молнія"
13 травня 2025, 16:40
Керівник колонії на Житомирщині виплачував зарплату відсутнім на роботі співробітникам
13 травня 2025, 16:18
Хоче всю Україну: Путін не збирається припиняти бойові дії і домовлятись
13 травня 2025, 15:55
РФ відмовляється називати представників Путіна, які поїдуть в Туреччину
13 травня 2025, 15:46
На Одещині поліцейські затримали трьох браконьєрів, які наловили риби на 700 тис. грн
13 травня 2025, 15:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Всі публікації »
Ганна Маляр
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »