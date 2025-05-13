У Харкові працівник ТЦК побив вчителя "Захисту Вітчизни", який мав бронь: деталі скандалу

фото: Ігор Терехов

Днями у Харкові працівник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки побив чоловіка біля автомату з водою під час перевірки документів. Потерпілий виявився заброньованим вчителем історії, прав людини та "Захисту Вітчизни"

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

Міський голова наголосив, що освітянин поводився спокійно і не виявляв жодної агресії. Водночас це не врятувало його від побиття.

"Постраждалий — наш харків’янин. Вчитель історії, прав людини та "Захисту Вітчизни". Класний керівник 8 класу. Чоловік, який мав законне право на бронь і під час зустрічі з представниками ТЦК надав відповідні документи. Все це зафіксовано на опублікованих кадрах, як і те, що він не порушував закон, не провокував конфлікту і не чинив опору", — підкреслив мер.

Ігор Терехов зауважив, що в ТЦК та СП "працюють багато достойних людей, які щиро служать Україні". Проте подібні інциденти "б’ють по довірі до держави й знецінюють подвиг справжніх захисників". Такі скандали грають на користь ворогу й розколюють суспільство зсередини.

Мер Харкова офіційно звернувся до керівництва всіх правоохоронних органів з проханням провести повне розслідування та покарати винного.

"Це вже не просто черговий інцидент — це принципове питання справедливості, яке особливо важливе в умовах війни, коли кожен, хто носить однострій, має бути прикладом честі, а не навпаки.

Ми будуємо демократичну державу, в якій кожен — учитель, військовий, медик чи будь-хто інший — має право на захист і гідне ставлення", — наголосив Ігор Терехов.

Нагадаємо, в одному з районів Харкова працівник ТЦК та СП бив чоловіка прямо під час перевірки документів.

Раніше в Харківському обласному ТЦК та СП заявили, що військовослужбовець бив місцевого жителя, бо останній його спровокував під час проведення заходів з оповіщення.