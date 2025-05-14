13:35  14 травня
У Києві школярка випала з вікна третього поверху
13:05  14 травня
У Білій Церкві п'яний чоловік пограбував 10-річного хлопчика
12:39  14 травня
У туристичному селі на Закарпатті оголосили карантин через спалах гепатиту А
UA | RU
UA | RU
14 травня 2025, 17:44

Побиття вчителя співробітником ТЦК у Харкові розслідують як "хуліганство"

14 травня 2025, 17:44
Читайте также на русском языке
фото: скріншот з відео
Читайте также
на русском языке

Побиття харківського вчителя співробітником Територіального центру комплектування розслідується як «хуліганство»

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Харківській області, передає RegioNews.

"Кримінальне провадження відкрито за статтею "хуліганство”, підозра поки не оголошувалася", – зазначили у поліції.

Речниця Харківського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Олена Родіна в коментарі агентству підтвердила, що чоловік у військовій формі, який фігурує на відео, дійсно є співробітником центру комплектування і того дня діяв на визначеному маршруті групи оповіщення, наразі він відсторонений. Службова перевірка триває.

Нагадаємо, в Харкові працівник ТЦК побив вчителя "Захисту Вітчизни", який мав бронь.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків хуліганство відео Харківська область Побиття ТЦК
У Харкові жінка заволоділа мобільним телефоном незнайомця і зняла з його рахунку майже 50 тис. грн
14 травня 2025, 13:15
На Харківщині чоловік допомагав за 9500 доларів отримати "бронювання" від армії
14 травня 2025, 12:39
У Харкові замість предмету "Захист України" викладатимуть початкову загальновійськову підготовку
09 травня 2025, 15:31
Всі новини »
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
Закопали продавчиню за поганий алкоголь: росіяни розповсюджують безглуздий фейк про ЗСУ
14 травня 2025, 17:25
На Дніпропетровщині триває примусова евакуація родин із дітьми
14 травня 2025, 16:59
"Задушити економіку РФ": Франція та США готують вбивчі санкції проти Москви
14 травня 2025, 16:30
Окупанти вдарили по Сумах, є загиблий та постраждалі
14 травня 2025, 15:59
Соціологи заявили про зростання рейтингу Зеленського
14 травня 2025, 15:49
Смертельна ДТП на Київщині: 76-річний водій загинув
14 травня 2025, 15:35
Завдав понад 10 ударів: у Рівному чоловік убив батька під час конфлікту
14 травня 2025, 15:22
У Львові презентували фотопроєкт Хроніки "Шквалу": 10 років незламності
14 травня 2025, 15:12
Троє жителів Одещини сядуть до в’язниці за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами
14 травня 2025, 14:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »