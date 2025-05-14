Побиття вчителя співробітником ТЦК у Харкові розслідують як "хуліганство"
Побиття харківського вчителя співробітником Територіального центру комплектування розслідується як «хуліганство»
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Харківській області, передає RegioNews.
"Кримінальне провадження відкрито за статтею "хуліганство”, підозра поки не оголошувалася", – зазначили у поліції.
Речниця Харківського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Олена Родіна в коментарі агентству підтвердила, що чоловік у військовій формі, який фігурує на відео, дійсно є співробітником центру комплектування і того дня діяв на визначеному маршруті групи оповіщення, наразі він відсторонений. Службова перевірка триває.
Нагадаємо, в Харкові працівник ТЦК побив вчителя "Захисту Вітчизни", який мав бронь.