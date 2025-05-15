У Рівному показали вишиванки загиблих на війні військових

фото: Олександр Коваль у Фейсбуці

У Рівному триває акція «Коди пам’яті. Ціна національної ідентичності», де представили 17 вишиванок загиблих на війні українських захисників

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, передає RegioNews.

За його словами, ці вишиті сорочки на манекенах – мовчазні свідки відданості їхніх власників, символи непохитної любові до України, що навіки закарбувалися у серцях близьких.

"17 вишиванок – 17 історій героїзму", - написав Коваль.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, українці відзначають День вишиванки.

Як повідомлялось, у Рівному на дитячому майданчику шукали вибухівку, а знайшли іграшки.