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15 травня 2025, 13:38

Трагедія на Рівненщині: відомо, що призвело до самогубства школярки

15 травня 2025, 13:38
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У селі Шпанів, що на Рівненщині повісилася 13-річна дівчинка. За словами рідних, дитина тривалий час перебувала у депресивному стані, однак вміло це приховувала

Про це повідомили місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Як розповіли рідні журналістам, ймовірною причиною такого кроку стало глибоке емоційне переживання, пов'язане з нерозділеним коханням до іншої дівчини.

Правоохоронці проводять перевірку всіх обставин події.

Фахівці вкотре нагадують батькам і вчителям, звертайте увагу на поведінку підлітків, навіть якщо зовні вони здаються спокійними. Підтримка, увага й своєчасна розмова можуть вберегти життя.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують смерть дівчинки на Рівненщині. Відомо, що школярка скоїла самогубство.

Раніше у Львівській області з багатоповерхівки випали двоє неповнолітніх. Хлопець та дівчина померли внаслідок падіння з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку. Розглядають версію про самогубство.

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