На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який за 8000 доларів вивозив чоловіків до Білорусі

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування щодо правоохоронця з Рівненщини та його спільника, які організували схему нелегального переправлення військовозобов’язаних чоловіків до сусідньої Білорусі. Обвинувальний акт скеровано до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Наприкінці 2024 року до правоохоронця звернулося двоє знайомих із бажанням нелегально виїхати за кордон. Посадовець запропонував їм перехід до Білорусі, а за свої "послуги" попросив 8000 доларів США з кожного "клієнта". Йому мав допомагати місцевий мешканець, який був добре обізнаний з прикордонною місцевістю.

Правоохоронець планував на власному авто перевезти "клієнтів" із Рівного повз усі блокпости до одного із сіл неподалік кордону. Далі чоловіків до кордону мав перевозити його спільник.

Правоохоронця було затримано "на гарячому" після отримання грошей від одного з "клієнтів".

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, начальник ТЦК на Рівненщині може сісти на 8 років за те, що допомагав "ухилянтам".