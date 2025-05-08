У Рівному на дитячому майданчику шукали вибухівку, а знайшли іграшки

фото: Національна поліція

У середу, 7 травня, до поліції Рівного звернулася 58-річна місцева мешканка із повідомленням про підозрілий предмет на дитячому майданчику

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на виклик негайно прибули слідчо-оперативна група Рівненського районного управління поліції, вибухотехніки та кінологи.

Фахівці за допомогою спеціальної рентген-установки "Х-RAY" ретельно обстежили виявлений предмет.

На щастя, жодних вибухонебезпечних матеріалів не виявлено — всередині коробки знаходилися лише дитячі іграшки.

Правоохоронці вкотре звертаються до громадян із проханням дотримуватись правил особистої безпеки: не торкайтесь підозрілих предметів, одразу телефонуйте на спецлінії 101 або 102.

Також поліція закликає не залишати без нагляду свої особисті речі у громадських місцях, адже це може призводити до хибної тривоги й залучення екстрених служб.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок вибуху невідомого предмета постраждав 13-річний хлопчик.