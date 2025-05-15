В Ровно показали вышиванки погибших на войне военных
В Ровно проходит акция «Коды памяти. Цена национальной идентичности», где представили 17 вышиванок погибших на войне украинских защитников
Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль , передает RegioNews.
По его словам, эти вышитые рубашки на манекенах – молчаливые свидетели преданности их владельцев, символы непреклонной любви к Украине, которые навеки запечатлелись в близких сердцах.
"17 вышиванок – 17 историй героизма", - написал Коваль.
Напомним, сегодня, 15 мая, украинцы отмечают День вышиванки.
Как сообщалось, в Ровно на детской площадке искали взрывчатку, а нашли игрушки.
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