В Ровно показали вышиванки погибших на войне военных

фото: Александр Коваль в Фейсбуке

В Ровно проходит акция «Коды памяти. Цена национальной идентичности», где представили 17 вышиванок погибших на войне украинских защитников

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль , передает RegioNews.

По его словам, эти вышитые рубашки на манекенах – молчаливые свидетели преданности их владельцев, символы непреклонной любви к Украине, которые навеки запечатлелись в близких сердцах.

"17 вышиванок – 17 историй героизма", - написал Коваль.

Напомним, сегодня, 15 мая, украинцы отмечают День вышиванки.

Как сообщалось, в Ровно на детской площадке искали взрывчатку, а нашли игрушки.