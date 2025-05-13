Наркобізнес під ударом: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію
В Україні триває спецоперація Національної поліції, у межах якої проводиться понад 200 обшуків одночасно в різних регіонах. Її мета — ліквідувати розгалужену мережу наркобізнесу, що діяла у промислових масштабах
Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.
Зазначається, що правоохоронці документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах.
Також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування "товару", серед якого альфа-PVP, амфетамін та мефедрон.
У Нацполіції наголосили, що інформацію про результати операції оприлюднять найближчим часом.
Нагадаємо, поліцейські Чернігівщини припинили діяльність масштабного каналу збуту наркотиків по всій країні та затримали трьох учасників злочинної групи.
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