Сімейний бізнес: на Чернігівщині затримали наркоторговців

фото: Національна поліція

Поліцейські Чернігівщини припинили діяльність масштабного каналу збуту наркотиків по всій країні та затримали трьох учасників злочинної групи

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що учасниками наркобізнесу виявилися троє мешканців Чернігова – батько та син віком 60 років та 21 рік, а також їхній 38-річний спільник.

Зловмисники систематично займалися фасуванням наркотиків рослинного походження та подальшим їх розповсюдженням. Також вони періодично відправляли оптові партії наркотиків своїм замовникам у різні регіони України, використовуючи поштові сервіси.

Правоохоронці провели низку одночасних санкціонованих обшуків у помешканнях наркодилерів, їхніх транспортних засобах та у приміщеннях, якими користувалися фігуранти.

В ході обшуків поліцейські виявили та вилучили сумарно понад пів сотні зіп-пакетів з розфасованими наркотиками рослинного походження та два пакети такої ж речовини, підготовленої до фасування.

Також вилучено значний запас пакувальних засобів, електронні ваги та посуд з нашаруваннями рослинної речовини, пристрої для споживання наркотиків, готівкові кошти у вітчизняній та іноземній валютах, банківські картки, блокнот з чорновими записами, інші речові докази злочинної діяльності.

Кожному з фігурантів повідомили про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили групу наркоторгівців, які продавали по всій Україні наркотики та психотропи. Заборонені речовини вони надсилали поштою в посилках із шоколадним печивом.