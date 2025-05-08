05:05  08 травня
Покинули немовля на вулиці в сумці: батькам із Київщини загрожує до 3 років ув'язнення
03:10  08 травня
На Житомирщині затримали втікача, який зґвалтував неповнолітню дівчину
02:30  08 травня
В Україні очікують дефіцит персиків та абрикос - експерти називали причини
UA | RU
UA | RU
08 травня 2025, 08:22

Сімейний бізнес: на Чернігівщині затримали наркоторговців

08 травня 2025, 08:22
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Поліцейські Чернігівщини припинили діяльність масштабного каналу збуту наркотиків по всій країні та затримали трьох учасників злочинної групи

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що учасниками наркобізнесу виявилися троє мешканців Чернігова – батько та син віком 60 років та 21 рік, а також їхній 38-річний спільник.

Зловмисники систематично займалися фасуванням наркотиків рослинного походження та подальшим їх розповсюдженням. Також вони періодично відправляли оптові партії наркотиків своїм замовникам у різні регіони України, використовуючи поштові сервіси.

Правоохоронці провели низку одночасних санкціонованих обшуків у помешканнях наркодилерів, їхніх транспортних засобах та у приміщеннях, якими користувалися фігуранти.

В ході обшуків поліцейські виявили та вилучили сумарно понад пів сотні зіп-пакетів з розфасованими наркотиками рослинного походження та два пакети такої ж речовини, підготовленої до фасування.

Також вилучено значний запас пакувальних засобів, електронні ваги та посуд з нашаруваннями рослинної речовини, пристрої для споживання наркотиків, готівкові кошти у вітчизняній та іноземній валютах, банківські картки, блокнот з чорновими записами, інші речові докази злочинної діяльності.

Кожному з фігурантів повідомили про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили групу наркоторгівців, які продавали по всій Україні наркотики та психотропи. Заборонені речовини вони надсилали поштою в посилках із шоколадним печивом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Чернігів наркобізнес наркотики пошта поліція батько син
На Тернопільщині судитимуть пенсіонера, який вдарив ножем знайомого
07 травня 2025, 11:29
Продавав кокаїн кілограмами: у столиці засудили наркоторговця
06 травня 2025, 20:34
Поліція випадково виявила гранати у волинянина: йому загрожує 7 років
06 травня 2025, 14:46
Всі новини »
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
Росіяни за добу вбили 8 цивільних на Донеччині
08 травня 2025, 09:05
Скандал у психіатричній лікарні на Волині: завідувача підозрюють у корупції
08 травня 2025, 08:53
Протягом минулої доби зафіксовано майже 200 бойових зіткнень
08 травня 2025, 08:49
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 8 травня
08 травня 2025, 08:30
У Рівному на дитячому майданчику шукали вибухівку, а знайшли іграшки
08 травня 2025, 07:55
Атака на Дніпропетровщину: поранена жінка, зруйновані будинки та магазин
08 травня 2025, 07:48
Окупанти завдали понад 500 ударів по Запорізькій області: є поранений
08 травня 2025, 07:16
У ВМС оцінили загрозу нових ударів крилатими ракетами РФ
08 травня 2025, 07:05
Сухопутні війська збили понад 300 російських безпілотників
08 травня 2025, 06:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі публікації »
Віктор Таран
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »