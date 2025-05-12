На Львівщині затримали зловмисника, підозрюваного у розповсюдженні наркотиків

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У Шептицькому поліцейські затримали зловмисника, підозрюваного у розповсюдженні наркотиків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що 44-річний місцевий мешканець зберігав та збував нарковмісні таблетки, здійснюючи поштові відправлення.

Поліцейські задокументували кілька фактів розповсюдження фігурантом нарковмісних таблеток та затримали його 10 травня під час спроби здійснення чергового відправлення. З готової до відправки посилки правоохоронці вилучили нарковмісні таблетки.

За скоєне чоловіку загрожує покарання - позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині прикордонники зупинили незаконне ввезення рідин для електронних сигарет на мільйон гривень.