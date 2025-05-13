На Тернопільщині чоловік обікрав лікарню: виніс два ноутбуки
У Тернопільській області поліція розслідує зухвалу крадіжку з медичного закладу. Невідомий чоловік проник до приймального відділення і виніс звідти два ноутбуки на суму майже 22 тисячі гривень
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Правоохоронці швидко встановили особу зловмисника — ним виявився 45-річний тернополянин, раніше судимий за майнові злочини.
Злодій продав техніку на ринку всього за 1 000 гривень.
Поліцейські розшукали покупця, вилучили ноутбуки та продовжують слідчі дії.
Чоловіку інкримінують ч. 4 ст. 185 ККУ — крадіжка у великих розмірах або в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, на Житомирщині чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин хокейною ключкою.
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