На Житомирщині чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин хокейною ключкою

фото: Національна поліція

У Бердичеві Житомирської області місцевий житель спробував пограбувати ювелірний магазин, розбивши вітрину саморобним знаряддям — хокейною ключкою з примотаною металевою трубою

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 9 травня. На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Бердичівського райвідділу поліції.

Зловмисником виявився 34-річний містянин, який раніше вже мав проблеми із законом — його затримали.

Поліція повідомила затриманому про підозру у замаху на грабіж. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

За вчинене чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.



Нагадаємо, в Луцьку затримали грабіжника, який викрав ювелірні вироби на 40 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що в Переяславі на Київщині чоловік пограбував 65-річну жінку, погрожуючи їй ножем. Суд ухвалив рішення засудити його до 10 років ув'язнення.