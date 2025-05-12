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12 травня 2025, 14:22

На Житомирщині чоловік намагався пограбувати ювелірний магазин хокейною ключкою

12 травня 2025, 14:22
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фото: Національна поліція
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У Бердичеві Житомирської області місцевий житель спробував пограбувати ювелірний магазин, розбивши вітрину саморобним знаряддям — хокейною ключкою з примотаною металевою трубою

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 9 травня. На місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи Бердичівського райвідділу поліції.

Зловмисником виявився 34-річний містянин, який раніше вже мав проблеми із законом — його затримали.

Поліція повідомила затриманому про підозру у замаху на грабіж. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

За вчинене чоловіку загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Луцьку затримали грабіжника, який викрав ювелірні вироби на 40 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що в Переяславі на Київщині чоловік пограбував 65-річну жінку, погрожуючи їй ножем. Суд ухвалив рішення засудити його до 10 років ув'язнення.

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