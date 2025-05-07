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07 травня 2025, 11:23

Подвійний наїзд: у Рівному судитимуть водіїв, які збили пішохода

07 травня 2025, 11:23
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фото: Національна поліція
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У Рівному перед судом постануть двоє водіїв, яких обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті пішохода

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що смертельна аварія сталася 10 листопада 2022 року на вулиці Романа Шухевича.

За даними слідства, 46-річний водій автомобіля Dacia Logan не зреагував на зупинку авто Audi Q5 перед пішохідним переходом і допустив наїзд на 40-річного чоловіка, який переходив дорогу. Уже після падіння пішохода його переїхав Volkswagen Transporter під керуванням 27-річного водія, який мав змогу виявити перешкоду, але не зменшив швидкість.

Від отриманих комбінованих травм 40-річний житель села Микулин Гощанської громади через сім днів помер у реанімації.

Слідство завершене, і справа скерована до суду під процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, на Львівщині водій здійснив наїзд на неповнолітню. Внаслідок ДТП потерпілу госпіталізували.

Раніше в Київській області 27-річний водій Volkswagen допустив наїзд на смугу зустрічного руху. Внаслідок цього він зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos. Пасажир Daewoo Lanos загинув.

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