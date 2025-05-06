ДТП на Рівненщині: постраждали неповнолітні мотоциклісти

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У Дубенському районі на Рівненщині внаслідок ДТП травмувалися неповнолітні мотоциклісти

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що автопригода сталася вчора, п'ятого квітня, близько 22:35 у селі Мильча.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій двоколісного "Forte Syrius", 14-річний житель села Повча, допустив зіткнення з мотоциклом "Musstang", під керуванням 17-річного односельчанина, який попереду нього здійснював маневр розвороту ліворуч.

Унаслідок ДТП обох водіїв із травмами різного ступеню медики госпіталізували до лікарні. 15-річний пасажир "Forte Syrius" не травмувався.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Волині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Луцькому районі загинув неповнолітній, ще один хлопець – у реанімації. Слідчі з'ясовують обставини аварії.