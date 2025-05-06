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06 травня 2025, 15:23

Смертельна ДТП на Київщині: загинув мотоцикліст

06 травня 2025, 15:23
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Фото: Нацполіція
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У Київській області мотоцикліст зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії водій загинув

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 5 травня близько 12:46 на автодорозі Київ–Знамʼянка, поблизу села Нові Безрадичі. Попередньо, 40-річний велосипедист не впорався з керуванням та зіткнувся з припаркованою вантажівкою, яка була припаркована з правого боку проїзної частини через несправність. Внаслідок ДТП мотоцикліст загинув на місці.

"Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також правил, норм і стандартів виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей (ст. 291 ККУ)", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, на Черкащині судитимуть водія, який збив 10-річного хлопчика. Внаслідок аварії дитина отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження. Водію загрожує штраф, виправні роботи, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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