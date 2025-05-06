Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У Сколе сталась ДТП, внаслідок якої постраждала неповнолітня. Це відбулось 5 травня на вулиці Князя Святослава. Попередньо, 32-річний водій автомобіля Opel Vectra здійснив наїзд на 15-річну місцеву мешканку.

Внаслідок ДТП дівчинка отримала ушкодження та була госпіталізована. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Водію загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше в Київській області 27-річний водій Volkswagen допустив наїзд на смугу зустрічного руху. Внаслідок цього він зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos. Внаслідок аварії пасажир Daewoo Lanos загинув.