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06 травня 2025, 19:35

На Львівщині водій збив 15-річну дівчинку

06 травня 2025, 19:35
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Фото: Нацполіція
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На Львівщині водій здійснив наїзд на неповнолітню. Внаслідок ДТП потерпілу госпіталізували

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

У Сколе сталась ДТП, внаслідок якої постраждала неповнолітня. Це відбулось 5 травня на вулиці Князя Святослава. Попередньо, 32-річний водій автомобіля Opel Vectra здійснив наїзд на 15-річну місцеву мешканку.

Внаслідок ДТП дівчинка отримала ушкодження та була госпіталізована. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Водію загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше в Київській області 27-річний водій Volkswagen допустив наїзд на смугу зустрічного руху. Внаслідок цього він зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos. Внаслідок аварії пасажир Daewoo Lanos загинув.

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