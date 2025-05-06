Смертельне ДТП в Києві: є загиблий та постраждалі
У Голосіївському районі Києва сталась смертельна аварія. Один з пасажирів загинув
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Аварія сталась 6 травня близько 17 години в Голосіївському районі столиці. Водій Daewoo Lanos розвертав авто в забороненому місці. Під час маневру він зіткнувся з Volkswagen.
Внаслідок аварії 31-річний пасажир Volkswagen загинув на місці. Іншого пасажира госпіталізували медики.
"Травм зазнав також і водій Daewoo Lanos, він перебуває в лікарні. На місці продовжують працювати слідчі, які встановлюють всі обставини та механізм автопригоди", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області водій збив велосипедиста. 75-річний чоловік помер в лікарні від отриманих травм.
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