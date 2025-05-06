Фото: Нацполіція

У Голосіївському районі Києва сталась смертельна аварія. Один з пасажирів загинув

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Аварія сталась 6 травня близько 17 години в Голосіївському районі столиці. Водій Daewoo Lanos розвертав авто в забороненому місці. Під час маневру він зіткнувся з Volkswagen.

Внаслідок аварії 31-річний пасажир Volkswagen загинув на місці. Іншого пасажира госпіталізували медики.

"Травм зазнав також і водій Daewoo Lanos, він перебуває в лікарні. На місці продовжують працювати слідчі, які встановлюють всі обставини та механізм автопригоди", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області водій збив велосипедиста. 75-річний чоловік помер в лікарні від отриманих травм.