фото: Национальная полиция

В Ровно перед судом предстанут двое водителей, их обвиняют в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти пешехода

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Смертельная авария произошла 10 ноября 2022 года на улице Романа Шухевича.

По данным следствия, 46-летний водитель автомобиля Dacia Logan не среагировал на остановку авто Audi Q5 перед пешеходным переходом и допустил наезд на переходившего дорогу 40-летнего мужчину. Уже после падения пешехода его переехал Volkswagen Transporter под управлением 27-летнего водителя, который мог обнаружить препятствие, но не сбавил скорость.

От полученных комбинированных травм 40-летний житель села Микулин Гощанской общины через семь дней скончался в реанимации.

Следствие завершено и дело направлено в суд под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, на Львовщине области совершил наезд на несовершеннолетнюю. В результате ДТП пострадавшую госпитализировали.

Ранее в Киевской области 27-летний водитель Volkswagen допустил наезд на полосу встречного движения. В результате он столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. Пассажир Daewoo Lanos погиб.