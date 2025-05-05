Фото: Нацполіція

На Київщині сталась смертельна ДТП. Жертвою став пасажир одного з авто

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась днями на автодорозі сполученням Бориспіль-Дніпро, поблизу села Стовп'яги. Там 27-річний водій Volkswagen допустив виїзд на смугу зустрічного руху. Внаслідок цього він зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos.

Внаслідок ДТП пасажир Volkswagen, а також водій та пасажир Daewoo Lanos були госпіталізовані. Останній, на жаль, помер.

Перевірка показала, що у водія Volkswagen було 0,45 проміле алкоголю в крові. Його затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, раніше в Житомирі водій збив 12-річного хлопчика. Внаслідок ДТП школяра госпіталізували з травмами.