На Київщині п'яний водій спричинив ДТП: є постраждалі та загиблий
На Київщині сталась смертельна ДТП. Жертвою став пасажир одного з авто
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Аварія сталась днями на автодорозі сполученням Бориспіль-Дніпро, поблизу села Стовп'яги. Там 27-річний водій Volkswagen допустив виїзд на смугу зустрічного руху. Внаслідок цього він зіткнувся з автомобілем Daewoo Lanos.
Внаслідок ДТП пасажир Volkswagen, а також водій та пасажир Daewoo Lanos були госпіталізовані. Останній, на жаль, помер.
Перевірка показала, що у водія Volkswagen було 0,45 проміле алкоголю в крові. Його затримано у процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.
Нагадаємо, раніше в Житомирі водій збив 12-річного хлопчика. Внаслідок ДТП школяра госпіталізували з травмами.