На Рівненщині в річці виловили труп коня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У селі Вовчиці Зарічненської громади місцеві жителі дістали з річки Стир труп коня

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 24 квітня.Туша тварини зачепилась за повалене через річку дерево.

Як і де кінь потрапив у водойму, наразі невідомо.

"Не встанолено чий це кінь, звідки він взявся, але він є за межами населеного пункту. Власник його не шукає", – зазначив голова Зарічненської селищної територіальної громади Богдан Квачук.

Труп тварини селяни передали комунальникам для утилізації.

Нагадаємо, в лютому на Прикарпатті виявили десяток мертвих свиней. У їхніх тушах виявили африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня 2025 року держава виплачуватиме гроші за знайдених мертвих диких кабанів. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.