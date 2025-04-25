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25 квітня 2025, 11:56

На Рівненщині в річці виловили труп коня

25 квітня 2025, 11:56
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У селі Вовчиці Зарічненської громади місцеві жителі дістали з річки Стир труп коня

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 24 квітня.Туша тварини зачепилась за повалене через річку дерево.

Як і де кінь потрапив у водойму, наразі невідомо.

"Не встанолено чий це кінь, звідки він взявся, але він є за межами населеного пункту. Власник його не шукає", – зазначив голова Зарічненської селищної територіальної громади Богдан Квачук.

Труп тварини селяни передали комунальникам для утилізації.

Нагадаємо, в лютому на Прикарпатті виявили десяток мертвих свиней. У їхніх тушах виявили африканську чуму.

Раніше повідомлялося, що з 1 вересня 2025 року держава виплачуватиме гроші за знайдених мертвих диких кабанів. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

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