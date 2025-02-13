Українцям платитимуть 1500 грн за знайдений труп дикого кабана
З 1 вересня 2025 року держава виплачуватиме гроші за знайдених мертвих диких кабанів. Відповідне рішення ухвалив Кабмін
Про це повідомила Держпродспожислужба, передає RegioNews.
Урядовці сподіваються, що це допоможе уникнути поширення африканської чуми свиней серед диких та свійських звірів.
За знайдений труп дикого кабана можна буде отримати 1514 гривень. Однак, щоб одержати винагороду громадянам, що вже досягли 18-річчя, потрібно:
- повідомити про місцезнаходження трупа дикої тварини територіальний орган Держпродспоживслужби в своєму регіоні на протязі 24 годин з моменту знахідки;
- надати свої паспортні дані та контактну інформацію;
- дочекатись висновку уповноваженої лабораторії стосовно підтвердження вірусу АЧС у загиблої тварини.
Нагадаємо, нещодавно на Прикарпатті виявили десяток мертвих свиней. У їхніх тушах виявили африканську чуму.
У кінці січня, на Вінниччині зафіксували новий спалах АЕС: захворювання виявили у трупах диких свиней, знайдених у лісі в межах Тульчинського району.
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