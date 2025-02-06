17:52  05 лютого
У Києві аферисти продавали квартири людей і виселяли їх на вулицю
14:50  05 лютого
Стало відомо, скільки дітей навчаються в українських школах онлайн з-за кордону
09:11  06 лютого
На Дніпропетровщині у ДТП постраждали 14 людей
UA | RU
UA | RU
06 лютого 2025, 12:12

У тушах свиней, яких викинули на Прикарпатті, виявили африканську чуму

06 лютого 2025, 12:12
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

У тушах свиней, яких знайшли біля сміттєзвалища на Прикарпатті, виявили вірус африканської чуми

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що наприкінці січня на Прикарпатті знайшли загиблих свиней:

  • двох диких у нацпарку "Гуцульщина" (Косівщина);
  • 12 свиней породи "чорний мангал" на сміттєзвалищі в Брошнів-Осаді (Калущина).

Спеціалісти лабораторно підтвердили наявність у тушах вірусу африканської чуми.

Триває досудове розслідування за фактом порушення ветеринарних правил (ст. 251 КК України).

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюють причетних до кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у Вінницькій області спеціалісти зафіксували спалах африканської чуми свиней.

Довідка

Африканська чума свиней (АЧС) – вірусне контагіозне геморагічне захворювання свиней. Для нього характерні гострий та надгострий перебіг захворювання.

Інкубаційний період триває лише 2-6 діб. При блискавичному характері тварини масово гинуть без будь-яких зовнішніх ознак.

Симптоматика африканської чуми може бути схожою на ознаки сальмонельозу

Небезпека АЧС у тому, що захворювання не лікується, швидко поширюється по господарствах і здатне протягом тижня викосити все поголів'я тварин в області, країні.

Вірус АЧС не вражає людину. Відповідно до санітарно-ветеринарних стандартів, навіть можна вживати м'ясо заражених свиней після тривалої термічної обробки при температурі від 70 градусів.

Прикарпаття свиня африканська чума Сміттєзвалище туші тварин
На Прикарпатті податківці вилучили продукцію для електронних сигарет та наклали мільйонні штрафи
29 січня 2025, 16:11
На Вінничині стався спалах африканській чуми свиней
14 січня 2025, 13:22
На Сумщині спалахнула африканська чума свиней
10 січня 2025, 16:55
Всі новини »
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
На Закарпатті прикордонників підозрюють у переправленні чоловіків за кордон
06 лютого 2025, 13:09
У Запорізькій області експравоохоронця засудили до 15 років за співпрацю з окупантами
06 лютого 2025, 12:55
Рідкоземельні метали в Україні – багатство, яке нічого не варте?
06 лютого 2025, 12:55
НАБУ проводить обшуки у бізнесмена, якого називають "смотрящим" за Києвом, – ЗМІ
06 лютого 2025, 12:54
У Харкові затримали російську агентку, яка заклала вибухівку біля будинку ветерана ЗСУ
06 лютого 2025, 12:39
У Тернополі 20-річний водій в'їхав у будівлю прокуратури
06 лютого 2025, 12:34
Франція передала Україні винищувачі Mirage
06 лютого 2025, 12:14
Корупція у Київській міськраді: НАБУ і САП проводять масштабну операцію
06 лютого 2025, 11:45
На Тернопільщині "художник" ошукав дівчину на 28 000 грн
06 лютого 2025, 11:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »