У тушах свиней, яких викинули на Прикарпатті, виявили африканську чуму

У тушах свиней, яких знайшли біля сміттєзвалища на Прикарпатті, виявили вірус африканської чуми

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що наприкінці січня на Прикарпатті знайшли загиблих свиней:

двох диких у нацпарку "Гуцульщина" (Косівщина);

12 свиней породи "чорний мангал" на сміттєзвалищі в Брошнів-Осаді (Калущина).

Спеціалісти лабораторно підтвердили наявність у тушах вірусу африканської чуми.

Триває досудове розслідування за фактом порушення ветеринарних правил (ст. 251 КК України).

Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюють причетних до кримінального правопорушення.

Нагадаємо, у Вінницькій області спеціалісти зафіксували спалах африканської чуми свиней.

Довідка

Африканська чума свиней (АЧС) – вірусне контагіозне геморагічне захворювання свиней. Для нього характерні гострий та надгострий перебіг захворювання.

Інкубаційний період триває лише 2-6 діб. При блискавичному характері тварини масово гинуть без будь-яких зовнішніх ознак.

Симптоматика африканської чуми може бути схожою на ознаки сальмонельозу

Небезпека АЧС у тому, що захворювання не лікується, швидко поширюється по господарствах і здатне протягом тижня викосити все поголів'я тварин в області, країні.

Вірус АЧС не вражає людину. Відповідно до санітарно-ветеринарних стандартів, навіть можна вживати м'ясо заражених свиней після тривалої термічної обробки при температурі від 70 градусів.