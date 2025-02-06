У тушах свиней, яких викинули на Прикарпатті, виявили африканську чуму
У тушах свиней, яких знайшли біля сміттєзвалища на Прикарпатті, виявили вірус африканської чуми
Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
Зазначається, що наприкінці січня на Прикарпатті знайшли загиблих свиней:
- двох диких у нацпарку "Гуцульщина" (Косівщина);
- 12 свиней породи "чорний мангал" на сміттєзвалищі в Брошнів-Осаді (Калущина).
Спеціалісти лабораторно підтвердили наявність у тушах вірусу африканської чуми.
Триває досудове розслідування за фактом порушення ветеринарних правил (ст. 251 КК України).
Наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, встановлюють причетних до кримінального правопорушення.
Нагадаємо, у Вінницькій області спеціалісти зафіксували спалах африканської чуми свиней.
Довідка
Африканська чума свиней (АЧС) – вірусне контагіозне геморагічне захворювання свиней. Для нього характерні гострий та надгострий перебіг захворювання.
Інкубаційний період триває лише 2-6 діб. При блискавичному характері тварини масово гинуть без будь-яких зовнішніх ознак.
Симптоматика африканської чуми може бути схожою на ознаки сальмонельозу
Небезпека АЧС у тому, що захворювання не лікується, швидко поширюється по господарствах і здатне протягом тижня викосити все поголів'я тварин в області, країні.
Вірус АЧС не вражає людину. Відповідно до санітарно-ветеринарних стандартів, навіть можна вживати м'ясо заражених свиней після тривалої термічної обробки при температурі від 70 градусів.