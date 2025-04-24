На Рівненщині затримали місцевого жителя, який за 300 000 грн допомагав чоловікам втекти з України

фото: пресслужба Рівненської обласної прокуратури

У Рівненській області викрито групу осіб, які налагодили канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Рівненської обласної прокуратури.

Як з’ясувалось, зловмисники організували перетин державного кордону поза межами офіційних пунктів пропуску. Вони зустрічали клієнтів у Рівному та забезпечували їх супровід до прикордонної зони в об’їзд блокпостів по маршруту. Пізніше надавали детальні поради щодо особливостей перетину та подальших узгоджених дій.

Схему викрили, коли один з учасників перевозив двох клієнтів, які за ці послуги заплатили йому 300 000 гривень.

Зловмисникам загрожує від 7 до 9 років волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Рівненщині перекрили ще один канал втечі чоловіків за кордон. За незаконний виїзд із України клієнти платили по 8000 доларів.