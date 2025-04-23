На Рівненщині двоє підлітків постраждали через вибух небезпечних предметів

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У Рівненській області протягом одного дня сталися два інциденти з вибухами небезпечних предметів, у результаті яких постраждали неповнолітні

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

У вівторок, 22 квітня, близько 16:40 у Рівному на вулиці Гайдамацькій 14-річний місцевий житель знайшов літієву батарейку. Хлопець приніс її додому та почав ножем розбирати, під час чого вона вибухнула.

Медики госпіталізували неповнолітнього з травматичною ампутацією трьох фаланг пальців руки.

Також, цього ж дня близько 19:30 у селі Городок 13-річний місцевий мешканець на вулиці знайшов петарду. Хлопець смикнув за шнурок, а предмет вибухнув.

У дитини лікарі діагностували переломи двох фаланг пальців руки та після надання допомоги відпустили.

Правоохоронці вкотре закликають громадян: у разі виявлення підозрілого предмету не торкатися та не наближатися до нього, а повідомити на спецлінію 102.

Нагадаємо, в Рівному 10-річний школяр вирішив пожартувати і "замінував" лікарню.

Раніше у Києві поліцейські склали адмінпротоколи на батьків підлітків, які чіплялися за трамваї та електропотяги ззовні, щоб покататися.