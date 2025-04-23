13:18  23 квітня
"Квиток на волю" за $50 тисяч: у Києві викрили "елітну" схему для ухилянтів
13:13  23 квітня
На Житомирщині чоловік обікрав прикордонників
12:46  23 квітня
На Рівненщині молодь влаштувала танці біля Алеї загиблих Героїв
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2025, 15:13

На Рівненщині двоє підлітків постраждали через вибух небезпечних предметів

23 квітня 2025, 15:13
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Рівненській області протягом одного дня сталися два інциденти з вибухами небезпечних предметів, у результаті яких постраждали неповнолітні

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

У вівторок, 22 квітня, близько 16:40 у Рівному на вулиці Гайдамацькій 14-річний місцевий житель знайшов літієву батарейку. Хлопець приніс її додому та почав ножем розбирати, під час чого вона вибухнула.

Медики госпіталізували неповнолітнього з травматичною ампутацією трьох фаланг пальців руки.

Також, цього ж дня близько 19:30 у селі Городок 13-річний місцевий мешканець на вулиці знайшов петарду. Хлопець смикнув за шнурок, а предмет вибухнув.

У дитини лікарі діагностували переломи двох фаланг пальців руки та після надання допомоги відпустили.

Правоохоронці вкотре закликають громадян: у разі виявлення підозрілого предмету не торкатися та не наближатися до нього, а повідомити на спецлінію 102.

Нагадаємо, в Рівному 10-річний школяр вирішив пожартувати і "замінував" лікарню.

Раніше у Києві поліцейські склали адмінпротоколи на батьків підлітків, які чіплялися за трамваї та електропотяги ззовні, щоб покататися.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область підлітки вибух вибухонебезпечні предмети петарда літієва батарейка
На Харківщині на міні підірвався автомобіль: поліція відкрила кримінальне провадження
23 квітня 2025, 12:59
На Одещині діти намагались підірвати під’їзд багатоповерхівки
22 квітня 2025, 15:55
Побиття військового в Києві: поліція затримала чотирьох підлітків
19 квітня 2025, 14:45
Всі новини »
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
Окупанти вдарили по селищу на Харківщині: дрон влучив у приватний будинок
23 квітня 2025, 16:28
Погрожували розправою та вимагали гроші: в Одесі поліцейські спільно із СБУ викрили злочинну групу
23 квітня 2025, 16:21
Удар по Слов'янську: внаслідок атаки росіян загинув чоловік
23 квітня 2025, 15:57
Міноборони запустило оновлену версію Резерв+: які функції додали
23 квітня 2025, 15:50
На Полтавщині внаслідок падіння уламків дронів пошкоджені будинки
23 квітня 2025, 15:36
На Тернопільщині автомобіль збив 51-річну жінку на переході
23 квітня 2025, 15:19
Росіяни атакували дронами село на Запоріжжі: пошкоджені будинки
23 квітня 2025, 14:52
15 років тюрми: у Харкові засудили агента ГРУ, що шпигував за ешелонами ЗСУ
23 квітня 2025, 14:48
Атака "Шахедів" на Харків 22 квітня: у лікарні помер поранений чоловік
23 квітня 2025, 14:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »