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25 апреля 2025, 11:56

В Ровенской области в реке выловили труп коня

25 апреля 2025, 11:56
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В селе Волчицы Заречненской общины местные жители достали из реки Стырь труп коня

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел 24 апреля. Туша животного зацепилась за поваленное через реку дерево.

Как и где лошадь попала в водоем, пока неизвестно.

"Не установлен чей это конь, откуда он взялся, но он за пределами населенного пункта. Владелец его не ищет", - отметил председатель Заречненского поселкового территориального общества Богдан Квачук.

Труп животных крестьяне передали коммунальщикам для утилизации.

Напомним, в феврале в Прикарпатье обнаружили десяток мертвых свиней. В их тушах обнаружили африканскую чуму.

Ранее сообщалось, что с1 сентября 2025 года государство будет выплачивать деньги за найденных мертвых диких кабанов. Соответствующее решение принял Кабмин.

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