На Рівненщині молодь влаштувала танці біля Алеї загиблих Героїв

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Правоохоронці Рівненської області притягнули до адмінвідповідальності жителів Вараша, які танцювали поблизу Алеї загиблих Героїв

Про це повідомили в пресслужбі поліції області, передає RegioNews.

Зазначається, що до поліції Вараського району надійшло анонімне повідомлення про порушення громадського порядку поблизу Алеї загиблих Героїв у Вараші.

Також 21 квітня під час моніторингу соцмереж правоохоронці виявили відео, на якому група молодих людей гучно слухає музику й танцює біля меморіалу.

Поліція встановила особи порушників — ними виявилися місцеві жителі віком від 20 до 24 років. На чотирьох із них склали адміністративні протоколи.

Правоохоронці закликають громадян поважати пам'ять полеглих Героїв і повідомляти про подібні інциденти на номер 102.

Нагадаємо, на Житомирщині затримали чоловіка, який обкрадав могили захисників.

Раніше ми повідомляли, що в Чернівцях на Алеї Слави жінка викрала гільзи та монету з могили захисника.