На Рівненщині врятували пораненого червонокнижного орлана-білохвоста

фото: ДПСУ

У Рівненській області прикордонники виявили на землі пораненого рідкісного птаха-хижака. Червонокнижний орлан-білохвіст не міг злетіти через пошкоджене крило та потребував негайної допомоги

Про повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Військовослужбовці негайно повідомили місцевого єгеря про знахідку та разом транспортували орлана до ветеринарної клініки для огляду та лікування.

"Отримавши кваліфіковану допомогу та відновивши сили, крилатий велетень знову буде підкорювати небесні вершини", — йдеться в повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що орлан-білохвіст (орел-сіруватень або сіруватень) — птах ряду соколоподібних родини яструбових. Це один із найбільших представників хижих птахів Євразії. Розмах його крил досягає 2,5 метра.

В Україні чисельність цього виду катастрофічно скоротилась. Наразі на території країни щороку зимує 260-370 особин. Орлана-білохвоста занесено до усіх трьох видань Червоної книги України. В останньому виданні його віднесли до категорії "рідкісний".

Нагадаємо, в Чернігівській області прикордонники зафільмували в лісі сімейство червонокнижних лосів.