В Ровенской области задержали местного жителя, который за 300 000 грн помогал мужчинам бежать из Украины

фото: прессслужба Ровенской областной прокуратуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной прокуратуры.

Как выяснилось, злоумышленники организовали пересечение государственной границы за пределами официальных пунктов пропуска. Они встречали клиентов в Ровно и обеспечивали их сопровождение в пограничную зону в объезд блокпостов по маршруту.

Схему разоблачили, когда один из участников перевозил двух клиентов, которые за эти услуги заплатили ему 300 000 гривен.

Злоумышленникам грозит от 7 до 9 лет свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Ровенской области перекрыли еще один канал побега мужчин за границу. За незаконный выезд из Украины клиенты платили по 8000 долларов.