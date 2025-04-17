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Двом ділкам повідомили про підозру в незаконному переправленні чоловіків через держкордон України

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Фігуранти шукали клієнтів серед чоловіків мобілізаційного віку та організували їм перетин кордону поза межами офіційних пунктів пропуску, через так званий "зелений коридор". Вони зустрічали ухилянтів, супроводжували їх до прикордонної зони та проводили детальний інструктаж щодо маршруту втечі.

За ці послуги двоє клієнтів призовного віку заплатили ділкам 16 000 доларів. Їх затримали одразу після розрахунку.

Тривають слідчі дії, встановлюються інші причетні до схеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

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