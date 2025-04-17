18:47  16 квітня
Наказав стати на коліна, а потім - стріляв: на Полтавщині священника визнали винним у вбивстві
20:50  16 квітня
В Україні подорожчали однокімнатні квартири: де дешевше, а де найдорожче житло
14:40  16 квітня
У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2025, 05:44

8000 доларів за перетин кордону: на Рівненщині перекрили ще один канал втечі чоловіків

17 квітня 2025, 05:44
Читайте также на русском языке
фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Двом ділкам повідомили про підозру в незаконному переправленні чоловіків через держкордон України

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Фігуранти шукали клієнтів серед чоловіків мобілізаційного віку та організували їм перетин кордону поза межами офіційних пунктів пропуску, через так званий "зелений коридор". Вони зустрічали ухилянтів, супроводжували їх до прикордонної зони та проводили детальний інструктаж щодо маршруту втечі.

За ці послуги двоє клієнтів призовного віку заплатили ділкам 16 000 доларів. Їх затримали одразу після розрахунку.

Тривають слідчі дії, встановлюються інші причетні до схеми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наркобарон Єгор Левченко (Буркін), засновник картелю "Хімпром”, через українські суди намагається скасувати санкції, запроваджені проти нього наприкінці 2023 року указом президента Зеленського.

Активність російського картелю "Хімпрому" в Україні, нагадаємо, розпочалося ще в 2014 році, а після початку повномасштабного вторгнення розгорнулася з новою силою. За даними ЗМІ, синдикат продовжує виробляти психотропи в Україні та постачати їх до Росії транзитом через ЄС. У 2023 році СБУ затримала 89 наркоділків під час спецоперацій проти "Хімпрому”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мефедрон в боксерських грушах та чайних пакетиках – стало відомо, як працював наркокартель "Хімпром"

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Рівненська область втеча за кордон втеча від мобілізації переправник затримання виїзд за кордон
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
Суд обрав запобіжний захід жителю Сум, який обікрав жертву ракетного удару
17 квітня 2025, 06:40
До Великодня Укрзалізниця призначила додатковий рейс популярного поїзда
17 квітня 2025, 06:12
Російський Мін'юст "заборонив" благодійний фонд Елтона Джона через ЛГБТ
17 квітня 2025, 05:30
Трагедія на Полтавщині: цегляна стіна обвалилася та вбила чоловіка
17 квітня 2025, 05:19
На Буковині відправили за ґрати чоловіка, який ґвалтував трьох доньок
17 квітня 2025, 04:38
"Це хтось фінансує": співачка Солоха розкритикувала пісню Ziferblat для Євробачення
17 квітня 2025, 04:20
Зухвалий розбій у центрі Києва: іноземець отримав 8 років ув’язнення
17 квітня 2025, 04:10
У Чернівцях з колодязя дістали тіло чоловіка
17 квітня 2025, 03:42
Не зміг врятуватися з вогню: житель Тернопільщини помер після пожежі у власному будинку
17 квітня 2025, 03:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Всі публікації »
Віктор Андрусів
Олексій Гончаренко
Ольга Айвазовська
Всі блоги »