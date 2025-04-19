Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили підлітків, які побили військового в столиці. Їм уже готуються підозри

Про це повідомляє Нацполіція в місті Києві, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали двох порушників одразу на місці інциденту. Це були 17-річні жителі Києва. Вже в суботу, 19 квітня, затримали ще двох нападників - підлітків 15 та 17 років.

"За вказаним факто слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті за вчинення зазначеного правопорушення передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 18 квітня в Києві в гідропарку сталась бійка. Група підлітків спровокувала конфлікт з військовим, після чого вони повалили його на землю і стали бити руками і ногами.