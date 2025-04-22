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22 квітня 2025, 15:10

У Рівному 10-річний школяр "замінував" лікарню

22 квітня 2025, 15:10
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Інцидент стався ввечері 19 квітня в одному з медичних закладів Рівного. Правоохоронці оперативно встановили особу малолітнього жартівника

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Рівненській області.

Близько 20:30 на службовий телефон лікарні зателефонував невідомий та повідомив, що замінував установу. На місці події працювали поліцейські, кінологи, вибухотехніки та рятувальники. З будівлі евакуювали всіх людей та перевірили її: вибухонебезпечних предметів не виявили.

Правоохоронці швидко встановили особу псевдомінувальника. Ним виявився 10-річний житель Рівного. Хлопчик зізнався у скоєному та пояснив, що зателефонував заради забави. Дитина не усвідомлювала, що цей вчинок призведе до таких серйозних наслідків.

"Ювенальні поліцейські склали на батьків малолітнього адміністративний протокол за ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді евакуювали всю школу через те, що пʼятикласник приніс на уроки макет мінометної міни.

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поліція Рівне дитина лікарня вибухотехніки псевдомінування
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