На Ровенщине двое подростков пострадали из-за взрыва опасных предметов

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В Ровенской области в течение одного дня произошли два инцидента с взрывами опасных предметов, в результате которых пострадали несовершеннолетние

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Во вторник, 22 апреля, около 16:40 в Ровно на улице Гайдамацкой 14-летний местный житель обнаружил литиевую батарейку.

Медики госпитализировали несовершеннолетнего с травматической ампутацией трех фаланг пальцев руки.

Также, в этот же день около 19:30 в селе Городок 13-летний местный житель на улице обнаружил петарду. Парень дернул за шнурок, а предмет взорвался.

У ребенка врачи диагностировали переломы двух фаланг пальцев и после оказания помощи отпустили.

Правоохранители еще раз призывают граждан: в случае обнаружения подозрительного предмета не прикасаться и не приближаться к нему, а сообщить на спецлинию 102.

Напомним, в Ровно 10-летний школьник решил пошутить и "заминировал" больницу.

Ранее в Киеве полицейские составили админпротоколы на родителей подростков, которые цеплялись за трамваи и электропоезда извне, чтобы прокатиться.