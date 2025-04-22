На Одещині діти намагались підірвати під’їзд багатоповерхівки

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Поліцейські викрили чотирьох малолітніх жителів Білгорода-Дністровського, які влаштували вибух у під’їзді багатоповерхівки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Під час інтернет-моніторингу, в одній із груп месенджера поліцейські виявили відео, на якому четверо підлітків у під’їзді багатоповерхівки змішали в пляшці побутові хімічні речовини та кинули на сходовий майданчик, після чого вона вибухнула.

Правоохоронці оперативно встановили особи підривників та розшукали їх.

Поліцейські з’ясували, що діти заради розваги повторили експеримент, який побачили в одній із соціальних мереж.

Батьків малолітніх хуліганів оштрафували.

Нагадаємо, в Одеській області громадська організація видавала себе за ТЦК та викрадала чоловіків.