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На Рівненщині підліток на незареєстроованому мотоциклі скоїв ДТП. Це сталось вночі

Про це повідомляє поліція у Рівненській області, передає RegioNews.

На Рівненщині тяжко травмувався неповнолітній мотоцикліст. Сам 16-річний хлопець був без шолома. При цьому мотоцикл не був зареєстрованим, згідно законодавству. Інцидент стався 19 квітня, близько 00:15 у селі Вовкушів. 16-річний водій "ИЖ Планета-3" не впорався з керуванням та допустив наїзд на бетонну електроопору.

Внаслідок ДТП підліток отримав відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, скальпована рана голови та перелом стегна. Його госпіталізували медики.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині 14-літній підліток на мотоциклі врізався в стовп. Він виїхав з дороги та врізався в електроопору. Хлопця госпіталізували з травмами.